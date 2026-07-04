Torino, tifoso ferito al derby. Il pm chiede i domiciliari per un poliziotto

04 luglio 2026 a

a

a

Dopo lunghe e complesse indagini sugli incidenti avvenuti al derby di Torino lo scorso 24 maggio, la Procura ha chiesto i domiciliari per un agente di Polizia del V reparto mobile per il ferimento di Marco Basoccu, il tifoso della Juventus colpito alla testa durante gli scontri. Sulla vicenda è stato ricostruito "un quadro indiziario grave" e secondo la Procura a provocare il danno sarebbe stato il lancio di un lacrimogeno ad altezza uomo "in maniera non conforme alle modalità previste". Nelle scorse settimane le indagini hanno cercato di ricostruire la dinamica dell'accaduto avvalendosi di consulenze tecniche e delle immagini girate dalle telecamere di videosorveglianza e dai droni utilizzati per monitorare l'area intorno allo stadio a fini di ordine pubblico. Il poliziotto è già stato sottoposto a interrogatorio preventivo dal gip di Torino, che ora deve decidere sulla richiesta di misura cautelare dopo aver raccolto la sua versione.