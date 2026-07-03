Ultimo a Tor Vergata. La guida per il " Raduno degli Ultimi"

Carmen Guadalaxara 03 luglio 2026 a

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A meno di 24 ore dal grande evento di Tor Vergata “ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE”, Niccolò Moriconi , in arte Ultimo firma un primato senza precedenti, dando vita al live con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana: un record, lo ricordiamo, di 250mila presenze, polverizzato in sole tre ore e a un anno di distanza -un numero 'monstre' mai raggiunto prima, orgoglio da medaglia d’oro per tutto il panorama musicale. La macchina organizzativa è impegnata da quasi un anno nella pianificazione dell'evento per garantire a tutti i partecipanti un'esperienza sicura, accessibile e il più possibile serena. Parallelamente al piano della mobilità, è stato predisposto un articolato sistema di servizi per accogliere le centinaia di migliaia di spettatori attesi. L’apertura dei cancelli principali è stata fissata fin dalle prime ore del mattino, precisamente alle ore 7. Il programma di intrattenimento musicale sul palco si aprirà invece nel primo pomeriggio, a partire dalle ore 14, con l'inizio del Dj Set Radio "Fateme Suonà". A seguire si entrerà nel vivo con l’esibizione del’ospite Fabrizio Moro.

L'Area Evento ospiterà 46 punti ristoro, 48 food truck, oltre 1 chilometro di banchi dedicati alla distribuzione di cibo e bevande e 170 addetti alla vendita mobile, per offrire un'ampia disponibilità di cibo, snack e bevande. Tutti gli acquisti potranno essere effettuati esclusivamente in modalità cashless: l'obiettivo è eliminare l'uso dei contanti, velocizzare le code e garantire un'esperienza fluida per l'acquisto di cibo e bevande all'interno della venue. Da sottolineare l’impegno degli organizzatori nell’abilitare la restituzione tramite app del credito residuo caricato, che viene riaccreditato a fine evento. Nell’Area Evento saranno inoltre dislocati numerosi punti acqua gratuiti, garantiti da un bacino di oltre 20 cisterne, dove il pubblico potrà riempire la propria borraccia o bottiglietta nel corso della giornata, oltre a 2.000 bagni chimici, distribuiti tra l'area concerto e i percorsi di accesso. L’intera infrastruttura tecnica ha richiesto oltre 120 chilometri di cavi elettrici e oltre 500 bilici impiegati per il trasporto di materiali e attrezzature.

La gestione dei flussi sarà supportata da oltre 40 chilometri di transennamenti che coprono un’area di oltre 150.000 chilometri quadrati accuratamente attrezzata: segnaletica e percorsi di camminamento sono stati minuziosamente dettagliati, presidi sanitari con oltre 500 operatori, mentre 2500 saranno gli addetti ai servizi di controllo, per agevolare afflussi, deflussi e tutta la logistica, e per supportare il pubblico con qualunque tipo di indicazione. Sempre nell’ottica di agevolare afflusso e deflusso per tutti i parcheggi è stata implementata la geolocalizzazione e indicizzazione con i singoli nomi ed i percorsi pedonali pensati con le varie chiusure stradali, disponibili sulle applicazioni di Google e Waze. Inoltre, tramite i qrcode, presenti in tutte le aree di parcheggio e transito, si potrà accedere alla funzione “salva il percorso di ritorno”, che permette di ripercorrere all’uscita lo stesso tragitto per tornare al punto di origine, con un sistema di salvataggio tramite condivisione, con possibilità di inoltro via link ai propri contatti per potersi localizzare a vicenda.

Trattandosi di un evento eccezionale per dimensioni, affluenza e impatto organizzativo, d’intesa con l’Università di Roma Tor Vergata, il Comune di Roma, la Prefettura, la Questura e la Polizia Locale di Roma Capitale sono state adottate, in via eccezionale, misure straordinarie per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la massima sicurezza del pubblico e di tutto il personale coinvolto, anche in considerazione delle elevate temperature previste. In via eccezionale vista la portata dell’evento, sarà consentito introdurre all’interno dell’Area Evento alcuni oggetti di uso personale, tra i più richiesti. Ogni partecipante potrà portare con sé una bottiglietta d’acqua con tappo (massimo 0,5 litri) oppure una borraccia in plastica, tritan o silicone (massimo 0,5 litri), contenente esclusivamente acqua, oltre a integratori di sali minerali confezionati, cibo leggero facilmente trasportabile (come panini, toast, frutta, frutta secca e barrette), power bank, cuffiette, ombrelli tascabili senza punta, tiralatte, ventilatori portatili, creme e stick solari (purché non in formato spray), coperte isotermiche, teli mare e borse, marsupi, pochette o zainetti con capienza inferiore a 10 litri e dimensioni non superiori a 30 × 22 cm. Per le persone affette da intolleranze alimentari o patologie certificate sarà inoltre consentito introdurre il cibo necessario, previa presentazione della relativa certificazione medica ai controlli d’ingresso. Si invita, come riferisce l’organizzazione, pertanto il pubblico a consultare preventivamente l’elenco completo degli oggetti consentiti e vietati prima di raggiungere l’area dell’evento. Gli oggetti non espressamente indicati tra quelli vietati potranno essere introdotti, salvo diverse disposizioni o valutazioni delle Forze dell’Ordine presenti agli ingressi. Tutte le informazioni relative a viabilità, parcheggi, percorsi di accesso e modalità di raggiungimento dell'area concerto e partecipazione al concerto, sono in costante aggiornamento e disponibili sui canali ufficiali dell'evento. Si ricorda che per la prima volta, le linee metro A, B e C resteranno attive per tutta la notte al termine del concerto, con navette gratuite di collegamento dalla stazione Anagnina verso l'area dell'evento (e ulteriori alternative di mezzi in sharing) sia all’andata che al ritorno. E che la Favola abbia inizio.