Meteo, arrivano i temporali. Giuliacci: "Fenomeni violenti", ecco dove

Pina Sereni 30 giugno 2026 a

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Cambia gradualmente il quadro meteorologico sull'Italia. Secondo le ultime previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, nella giornata di mercoledì 1° luglio l'avanguardia di una perturbazione inizierà a farsi sentire soprattutto nelle regioni del Centro-Nord, favorendo lo sviluppo di temporali anche intensi. "Qualcosa si sta decisamente modificando", spiega l'esperto in un video pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci , sottolineando come nel pomeriggio e in serata siano attesi "temporali prefrontalici" su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e sui rilievi di Abruzzo e Molise.

Le situazioni più critiche potrebbero verificarsi tra Romagna e Marche, dove, avverte Giuliacci, i fenomeni saranno "violenti, soprattutto nella sera". Sul fronte delle temperature, il caldo resterà protagonista, anche se con una lieve attenuazione. I valori massimi si manterranno infatti elevati, generalmente compresi tra 34 e 36 gradi. "Un calo modesto" è previsto grazie alla maggiore ventilazione associata alla perturbazione in avvicinamento.