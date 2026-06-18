Dubai sta cambiando il concetto di abitare: la visione di Daniele Bendinelli

luca rossignoli 18 giugno 2026 a

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Per decenni il valore di un immobile è stato misurato principalmente da un fattore: la location. Oggi, però, il mercato immobiliare internazionale sta vivendo una trasformazione profonda. La posizione continua a essere importante, ma non è più sufficiente. I nuovi acquirenti cercano qualcosa di diverso: benessere, qualità della vita, servizi integrati ed esperienze capaci di migliorare concretamente il modo di vivere.

Secondo Daniele Bendinelli, imprenditore italiano attivo nel mercato internazionale, questa evoluzione rappresenta uno dei cambiamenti più significativi che il settore real estate abbia vissuto negli ultimi anni.

“Non stiamo più parlando semplicemente di acquistare metri quadrati. Oggi le persone acquistano tempo, comfort, serenità e qualità della vita. L’immobile diventa uno strumento attraverso cui vivere meglio.”

In questo scenario, Dubai si sta affermando come il laboratorio più avanzato al mondo per il futuro dell’abitare. La città emiratina non sta soltanto costruendo nuovi edifici, ma sta ridefinendo il concetto stesso di residenza attraverso un approccio orientato al lifestyle.

Le nuove generazioni di sviluppi immobiliari integrano servizi che fino a pochi anni fa erano considerati esclusivi: palestre di alto livello, spa, aree wellness, spazi dedicati al relax, servizi concierge, tecnologie smart e ambienti progettati per favorire il benessere quotidiano. L’abitazione non viene più concepita come un semplice luogo in cui vivere, ma come un ecosistema completo capace di soddisfare esigenze personali, professionali e sociali.

Per Bendinelli, questa trasformazione riflette il cambiamento delle aspettative dei clienti internazionali.

“Chi investe oggi cerca efficienza, sicurezza e qualità. Cerca esperienze che migliorino la vita quotidiana. Il lusso moderno non è soltanto possedere qualcosa di esclusivo, ma avere accesso a servizi che permettono di vivere meglio ogni giorno.”

Dubai ha compreso prima di altri mercati questa evoluzione culturale. La crescente attenzione verso community private, servizi integrati e design orientato al benessere dimostra come il settore immobiliare stia diventando sempre più vicino al mondo dell’hospitality e dell’esperienza.

In questo contesto, la sensibilità italiana continua a rappresentare un valore distintivo. Bendinelli evidenzia come elementi tipici della cultura progettuale italiana — eleganza, armonia degli spazi, attenzione al dettaglio ed equilibrio tra lusso e vivibilità — siano oggi particolarmente apprezzati da una clientela internazionale sempre più sofisticata.

L’obiettivo non è creare immobili spettacolari soltanto dal punto di vista estetico, ma ambienti capaci di generare emozioni, comfort e benessere nel lungo periodo.

Guardando al futuro, Bendinelli è convinto che il real estate sarà sempre meno legato alla semplice speculazione immobiliare e sempre più connesso allo stile di vita.

Gli investitori e gli operatori che sapranno comprendere questo cambiamento avranno un vantaggio competitivo importante. Perché la vera evoluzione non riguarda soltanto gli edifici, ma le persone e il loro modo di vivere.

Dubai, sotto questo aspetto, sta già anticipando il modello abitativo che probabilmente vedremo diffondersi nel resto del mondo nei prossimi dieci o vent’anni. E chi opera oggi nel settore immobiliare deve imparare a leggere prima il cambiamento culturale e poi quello immobiliare.

È proprio in questa capacità di interpretare le nuove tendenze globali che si inserisce la visione di Daniele Bendinelli: osservare il mercato oltre il presente, individuando oggi ciò che domani diventerà la nuova normalità dell’abitare.