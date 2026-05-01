Trump vuole ritirare soldati dalle basi in Italia, Spagna e Germania. "Stupore" al Pentagono

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Tommaso Manni 01 maggio 2026 a

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"Probabilmente". Così Donald Trump ha risposto a una giornalista che gli chiedeva della possibilità di un ritiro delle truppe Usa da Spagna e Italia, per il loro mancato sostegno alla guerra in Iran. "L'Italia non è stata di alcun aiuto" e "la Spagna è stata terribile", ha detto il presidente parlando nello Studio Ovale. "Non è nemmeno il fatto che potevano dirlo gentilmente", ha lamentato Trump rispetto al mancato aiuto da parte degli alleati europei nella guerra contro l'Iran. "E noi li aiutiamo con l'Ucraina. Hanno fatto un casino con l'Ucraina, un casino totale. E noi li aiutiamo con l'Ucraina", ha continuato il presidente, sottolineando che "l'Ucraina non c'entra niente" con noi, "siamo separati da un oceano. C'entra con loro. È come se per loro fosse la loro porta di casa. Noi li aiutiamo".

Trump ha ancora lamentato che "quando avevamo bisogno di loro, non c'erano. Dobbiamo ricordarcelo, se mai dovessimo affrontare una guerra importante". "Loro", ha proseguito, "hanno risposto: 'Non vogliamo essere coinvolti'. E la cosa incredibile è che loro usano" lo Stretto di Hormuz. "Noi no. Non lo usiamo. Non ne abbiamo bisogno. Abbiamo un sacco di petrolio".

Affermazioni precedute da posizioni simili su Berlino. Le dichiarazioni di Trump sulla possibilità di ritirare parte delle truppe americane dalla Germania hanno “sbalordito” i funzionari del Pentagono, che si sono affrettati a cercare di capire quanto fosse serio l’annuncio. È quanto hanno riferito tre funzionari militari statunitensi a “Politico”. Le fonti hanno spiegato che la questione riguarda “una potenziale nuova spinta per ritirare centinaia, se non migliaia, di soldati americani dalla Germania”. Il Pentagono “non se lo aspettava e non aveva pianificato alcun tipo di riduzione delle truppe”, ha riportato, da parte sua, un funzionario del Congresso a conoscenza della situazione, “ma dobbiamo prenderlo sul serio perché lo era stato durante il suo primo mandato”.

Nel 2020 Trump aveva infatti minacciato il ritiro di 11.900 militari statunitensi dalla Germania. A sua volta, il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato che il dipartimento “pianifica ogni scenario”. “E siamo pienamente preparati a eseguire gli ordini del comandante in capo nel momento e nel luogo da lui scelti”, ha aggiunto Parnell.

Il 29 aprile scorso Trump ha lasciato intendere che fosse in corso di valutazione una riduzione delle truppe statunitensi in Germania e che prenderà presto una decisione in merito. Il giorno successivo il presidente Usa ha detto ai cronisti che anche i contingenti in Italia e Spagna avrebbero potuto essere ridimensionati.