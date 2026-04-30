Sandro Veronesi, il patron di Calzedonia precipita con l'aereo: illeso grazie al paracadute balistico

30 aprile 2026 a

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Miracolosamente illeso, lui e il suo compagno di volo. Sandro Veronesi, presidente del gruppo Oniverse che comprende i noti marchi Calzedonia, Tezenis, Intimissimi, è rimasto coinvolto in un incidente aereo in Francai, fortunatamente senza gravi conseguenze. Il 24 aprile era in volo von un piccolo aereo in zona di Labastide-Villefranche, nel dipartimento francese dei Pirenei Atlantici, quando il velivolo ha perso quota per problemi tecnici. Secondo quanto riporta il Corriere una pattuglia aerea del Psig di Bayonne si trovava in volo nella zona e ha assistito alla scena, andando subito sul luogo dell'impatto.

Veronesi e il suo compagno di volo hanno avuto il tempo e la prontezza di azionare il paracadute balistico di emergenza che ha frenato in parte la velocità della discesa al suolo del velivolo. Quando i soccorsi sono arrivati sul luogo della caduta, un campo arato in aperta campagna, hanno trovato Veronesi e la persona con lui fuori dall’abitacolo, distesi nell’erba. Sono stati portati in ospedale per controlli ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni.