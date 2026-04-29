Parco Schuster, spari del 25 aprile. Fermato un 21enne: "Tentato omicidio"

29 aprile 2026 a

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Un 21enne è stato fermato dai poliziotti della Digos perché sospettato di aver esploso un colpo di pistola a piombini centrando due militanti dell'Anpi al termine della manifestazione del 25 aprile nei pressi del Parco Schuster, vicino alla Basilica di San Paolo a Roma. Il giovane è stato perquisito e ora è in stato di fermo, con l'accusa di tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di armi.

Nella dinamica, l'uomo è stato ferito vicino al collo e alla guancia mentre la donna alla spalla. Entrambi hanno riportato lievi escoriazioni e sono stati medicati dal 118 sul posto.