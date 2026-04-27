Nicole Minetti, il Quirinale chiede di approfondire i requisiti per la grazia

27 aprile 2026 a

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Con una lettera indirizzata al ministero della Giustizia, il Quirinale ha chiesto approfondimenti sui requisiti per la grazia concessa a Nicole Minetti. "In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsita degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza - Si legge nella lettera - Su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa".

L'iniziativa del Colle arriva dopo notizie, pubblicate su alcuni giornali, dalle quali emergerebbero circostanze diverse da quelle descritte al Presidente della Repubblica per sostenere la domanda di grazia.

Fonti del Quirinale, a questo proposito, fanno notare che la richiesta è stata rivolta al ministero della Giustizia, competente in via esclusiva a svolgere l'attività istruttoria in merito alle domande di grazia (come affermato dalla Corte Costituzionale, sentenza 200 del 2006). In sostanza, fa notare la stessa fonte, il Presidente della Repubblica non dispone di autonomi strumenti di indagine per accertare i fatti che vengono prospettati e fonda la propria decisione sui documenti che gli vengono sottoposti nonché sulle valutazioni formulate a tal proposito dall'autorità giudiziaria e dal Ministro della giustizia.