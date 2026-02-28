Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 1 marzo: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 1 marzo 2026.

Ariete

I giardini di marzo si vestono di nuovi colori. Questo mese è dedicato a Marte vostro pianeta, che sarà quest'anno meno presente del solito perché già domani entra nel segno dei Pesci, posizione silenziosa per voi ma importante perché vi metterà in guardia da eventuali nemici. L'iniziò però è entusiasmante grazie alla Luna in Leone che aiuta a risolvere problemi legati alla casa, famiglia, figli. Transito eccezionale per l’amore, intense le nuove esperienze.

Toro

I primi due mesi non sono stati sempre comodi e leggeri, avete sentito la pressione davvero molto forte dei pianeti in Acquario, ma è stata un'esperienza utile - siete diventati più guardinghi nei confronti delle persone del vostro ambiente di lavoro e anche fuori. Marzo inizia con Luna in Leone, che agita un po' la famiglia ma voi farete un'altra volta finta di non sentire certi appunti dei parenti. E fate benissimo, perché domani inizia un cielo meraviglioso per l'amore e il denaro.

Gemelli

Sì, amore! Il desiderio nato nel vostro segno il 24 febbraio, questa sera potrà essere soddisfatto. Parliamo di sesso perché di questo avete bisogno. Cautela durante i viaggi. Per quanto riguarda il lavoro, il profitto, la carriera, avete già registrato passi in avanti, ora però dovete studiare nuove soluzioni. Marzo infatti porta un nemico, Marte in Pesci, da domani e nei prossimi giorni ci saranno conflitti con chi si sente da voi scavalcato. Facili alle cotte, innamoramenti.

Cancro

Dal 14 febbraio siete sotto controllo di un severo giudice - Saturno in Ariete. Parleremo spesso di questo influsso ma non dimentichiamo che il nuovo mese vi porta un grandioso Marte che sarà in scatto con Giove pianeta della fortuna nel vostro segno. Non sono solo questi due pianeti a rendere vivace e produttivo marzo, ci sono altre stelle amiche e c'è di sicuro il frequente soccorso della fortuna, che vi aiuteranno a realizzare un successo, un amore, che resterà.

Leone

Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, marzo promette molto sul piano professionale e amoroso. Consideriamo di buon augurio la presenza della Luna nel segno e la conclusione del transito di Marte in Acquario che da un mese e mezzo non vi lasciava vivere in pace. C'era sempre qualcosa o qualcuno che si intrometteva tra voi e l'obiettivo che volevate raggiungere, adesso la vita sarà sostenuta dallo stesso Marte e da Venere, amore e fortuna.

Vergine

Come vi siete sentiti, cosa è successo in casa, nel lavoro, in amore… dopo la festa di San Valentino, quando Saturno è uscito dai Pesci, dopo quasi tre anni di opposizione? Ora è amico dal segno dell'Ariete e insieme a Nettuno e altri pianeti lenti, che sono così importanti per la rinascita a una nuova vita, voi tutti siete davanti a un nuovo periodo esistenziale. Marzo presenta ancora situazioni di disturbo, ma noi abbiamo fiducia nelle vostre capacità e volontà.

Bilancia

Oro. Anche questo significa per voi la Luna quanto transita in Leone, tenete presente anche nei prossimi mesi e soprattutto nella seconda parte dell'anno la possibilità di investimenti in un lingotto. Oggi polvere dorata innanzitutto sull'amore, nel matrimonio e nelle nuove conquiste. Ma per tutti i progetti non ancora realizzati, dovete assolutamente approfittare di questo inizio di marzo per dare una magnifica impennata al vostro lavoro. Adesso dovete trovare nuovi soci, non più in là.

Scorpione

La pioggia di marzo porta acqua al vostro mulino. Mercurio e Marte, attività e vitalità, si incontrano nel segno dei Pesci che è il punto più alto del vostro oroscopo, quello della fortuna, che questa volta si unisce a Giove altrettanto positivo in Cancro. Impossibile non prevedere un mese appassionato e produttivo, se saprete tenere sotto controllo le caratteristiche negative del vostro carattere. Offrite l'immagine di chi ha a cuore il benessere degli altri. Così vuole Plutone, vostro pianeta.

Sagittario

Ti parlerò d'amore e ti darò una rosa, oppure il fiore del girasole vista questa magnifica Luna in Leone, emozioni indimenticabili. Favoriti i progetti di coppia: matrimonio, prossima nascita, casa, trasferimenti. Azioni vincenti nel lavoro sostenute da Saturno, straordinario adesso come era difficile in Pesci… Nulla di strano, le stelle girano… Infatti, domani Marte e Mercurio si incontrano in Pesci, Luna diventa piena in Vergine. Non c'è pace tra gli ulivi, si dice.

Capricorno

Può darsi che ci siano ancora nodi nei rapporti stretti e nelle collaborazioni perché avete lasciato passare troppo tempo senza dare spiegazioni, pretendere risposte. Chiarimenti non più rinviabili, dice Saturno vostro pianeta nella nuova postazione in Ariete. Fa bene anche alla salute buttare fuori quello che c'è dentro. Ci sono momenti in cui le questioni pratiche devono passare in secondo piano, per fare posto agli affetti, famiglia, amicizia. Questa sera danze d’amore.

Acquario

Un'altra volta, il problema è donna. Per gli uomini soli si tratta di un delizioso problema, devono insistere con le conquiste e riconquiste. Luna è tutto il giorno in Leone, provoca le donne del segno e stanca fisicamente, ma tutte le relazioni che hanno uno sfondo emotivo possono risultare difficili. Sbaglia però chi vi considera infedeli, voi siete fedeli alla vostra idea dell'amore… Le sorprese che vi attendete nel mese di marzo, cominciano domani. Siete stressati, riposo.

Pesci

La stagione del compleanno è illuminata dalle stelle, oggi Venere è in pieno splendore nel vostro segno, fino al 6 marzo, in diretto contatto con Giove in Cancro, significa che le due fortune astrali sono in azione solo per voi. Tutto può succedere, anche un sogno che sembrava solo un mese fa irrealizzabile. Non avete più la zavorra di Saturno, mentre è in arrivo Marte, nuova energia per le nuove battaglie. Attenti però, è in arrivo Luna piena contraria al segno, moderazione.