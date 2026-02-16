Vittorio Sgarbi assolto nel caso Manetti. I legali: "macchina del fango"

16 febbraio 2026 a

Vittorio Sgarbi è stato assolto dalle accuse di contraffazione di opere d'arte e riciclaggio relative al caso del dipinto Seicento senese, di Rutilio Manetti. “Dopo un giudizio regolare, innanzi agli organi giudiziari, il Prof. Vittorio Sgarbi è stato assolto perché il fatto non costituisce reato anche dall’imputazione residua; dopo l’archiviazione, per altri due reati originariamente contestati, già conseguita all’esito delle indagini preliminari - hanno commentato i legali di Sgarbi, gli avvocati Alfonso Furgiuele e Giampaolo Cicconi - Questo dimostra ancora una volta come la macchina del fango attivata con gli strumenti mediatici provochi ingiusti e difficilmente riparabili danni morali e materiali, per un cittadino innocente”.