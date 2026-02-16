Oroscopo, il Cielo di Jupiter di martedì 17 febbraio 2026: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Il Cielo di Jupiter: ecco l'oroscopo di Jupiter di martedì 17 febbraio 2026 per tutti i segni.

Ariete

Saturno e Nettuno sono entrati nel vostro segno e rafforzeranno il vostro senso del dovere e la capacità di concentrazione. Nel lavoro siete chiamati a essere meticolosi, attenti ai dettagli, rigorosi nell’esecuzione. Questo approccio vi permetterà di distinguervi e di ottenere risultati solidi, anche se non immediati. Marte vi sostiene nella resistenza: non cercate scorciatoie, perché la qualità sarà il vostro vero punto di forza. In ambito personale, la stessa precisione può aiutarvi a chiarire un malinteso con poche parole, ma scelte con cura.

Toro

Urano vi rende pronti ad affrontare piccole complicazioni con lucidità e inventiva. Anche se qualcosa non va secondo i piani, sapete adattarvi rapidamente e trovare soluzioni efficaci. A carnevale ogni scherzo vale e la vostra risolutezza sarà premiata, soprattutto in ambito professionale. Evitate però di sottovalutare l’importanza del lavoro di squadra: condividere un problema può renderlo più semplice da risolvere. Il cielo vi sostiene se unite indipendenza e collaborazione.

Gemelli

La quadratura di Venere vi invita a rallentare e a dedicare tempo alla sfera familiare. Approfittate delle ore libere per vivere momenti piacevoli con i vostri cari. Il dialogo è fluido, le emozioni trovano spazio e la condivisione rafforza i legami affettivi. È una giornata ideale per sanare vecchie distanze o semplicemente per godere della compagnia degli altri. La leggerezza, oggi a martedì grasso, non è superficialità ma intelligenza emotiva.

Cancro

La Luna, vostra alleata naturale, vi chiede oggi di rallentare. Il cielo segnala un accumulo di stress che rischia di riflettersi sul corpo e sull’umore. Tecniche di meditazione, respirazione o semplicemente momenti di silenzio possono fare una grande differenza. Prendervi cura di voi stessi non è un lusso, ma una necessità. Sul lavoro e in famiglia, la calma interiore vi permetterà di affrontare le sfide con maggiore lucidità. Riducete le fonti di tensione e scegliete con attenzione dove investire le vostre energie emotive.

Leone

Un comportamento insolito da parte di un amico intimo cattura la vostra attenzione. La Luna ancora in opposizione vi rende più sensibili ai dettagli emotivi e vi spinge a cercare spiegazioni. Evitate supposizioni affrettate: parlarne apertamente vi permetterà di comprendere meglio la situazione. La sottigliezza nel gestire questo momento può rafforzare il legame e portare a una maggiore intimità, anche emotiva. In generale, il cielo vi invita a osservare di più e reagire di meno: la leadership oggi passa dall’ascolto.

Vergine

Con Venere in posizione critica, le dinamiche di coppia richiedono attenzione. Il partner potrebbe cercare di ridimensionare alcuni vostri capricci o atteggiamenti impulsivi. Non vivetelo come una critica, ma come un tentativo di riequilibrio. Trovare un punto d’incontro tra esigenze personali e quelle del rapporto è possibile solo attraverso il dialogo. Mercurio vi aiuta a trovare le parole giuste: usarle eviterà equivoci e rafforzerà l’intesa. Anche sul lavoro, meno controllo e più confronto porteranno risultati migliori.

Bilancia

Il trigono Lunare attiva settori chiave del vostro tema natale e porta con sé un evento inatteso, potenzialmente favorevole, capace di cambiare prospettiva a una situazione che credevate stagnante. Il transito lunare dialoga con Giove, amplificando le occasioni: sta a voi farvi trovare pronti. L’entusiasmo deve andare di pari passo con la determinazione, perché le opportunità migliori richiedono coraggio operativo. Sul lavoro, è il momento giusto per dire sì a una sfida che vi spaventa solo perché vi costringe a uscire dalla zona di comfort.

Scorpione

Giove in Trigono vi spinge a iniziare una nuova attività che stimoli la mente e allarghi gli orizzonti. Che si tratti di un corso, di un progetto o di un interesse personale, questo passo sarà benefico per la vostra crescita. Aprirvi a nuove idee significa anche rimettere in discussione alcune convinzioni. Il cielo vi premia se scegliete l’evoluzione invece della staticità. In questo martedì grasso amore, la curiosità condivisa rafforza l’intesa.

Sagittario

Con Mercurio in aspetto quadrato, sarà fondamentale per verificare tutte le informazioni legate alla vostra vita sentimentale. Evitate di basarvi su voci o mezze verità. L’onestà e la trasparenza saranno gli strumenti migliori per evitare fraintendimenti. Anche sul lavoro, mantenere la calma e affrontare le questioni con giudizio vi permetterà di evitare errori di valutazione. Il cielo vi chiede maturità emotiva: usatela come trampolino per relazioni più autentiche.

Capricorno

Giornata produttiva e creativa, favorita da un buon aspetto tra Sole e Nettuno. La vostra rapidità mentale e la fantasia vi permettono di completare compiti complessi con sorprendente facilità. È un momento ideale per esplorare nuove idee, avviare progetti o dare forma a intuizioni che finora erano rimaste nel cassetto. In ambito professionale, la vostra sensibilità diventa un valore aggiunto. A Carnevale non sottovalutate la forza delle vostre visioni: se ben organizzate, possono trasformarsi in qualcosa di concreto e duraturo.

Acquario

La prima eclisse anulare di Sole dell’anno nel vostro segno, questo vi rende diretti e a tratti impazienti. Oggi il Novilunio vi invita a usare la franchezza come strumento di chiarimento, non di scontro. Non esitate a esprimere la vostra opinione, soprattutto con chi vi mette sotto pressione o vi provoca. Tuttavia, Marte vi chiede anche di ascoltare. Il confronto, se bilanciato, può portare a una maggiore comprensione reciproca. In ambito lavorativo, una presa di posizione netta può sbloccare una situazione ferma da tempo.

Pesci

Con Venere in transito armonico e Mercurio che vi invita alla riflessione, dimostrate di aver imparato molto dagli eccessi del passato. Questo martedì grasso vi offre l’occasione di rimettere ordine nei rapporti personali, soprattutto con chi potrebbe essersi sentito trascurato o ferito. Ammettere un errore non vi indebolisce, al contrario rafforza la vostra credibilità emotiva. In ambito professionale, il cielo vi sostiene se scegliete la via della mediazione piuttosto che dello scontro. È un momento utile per ricostruire, non per difendere posizioni rigide.