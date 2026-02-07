Partite le Olimpiadi anarchiche: cavi tranciati a Bologna, ritardi e caos treni

Luigi Frasca 07 febbraio 2026 a

Sembra partita l'Olimpiade antagonista. Sono in corso accertamenti in prossimità della stazione ferroviaria di Bologna Centrale sui cavi tranciati che hanno causato sospensioni e rallentamenti sul nodo bolognese. Trovato anche un ordigno. Sul postola Polfer e la Digos. Per la natura dell'incidente si valuta un atto di natura dolosa, un sabotaggio di stampo anarchico-antagonista che ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico: ferroviario. Treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti, i Regionali subire limitazioni e cancellazioni.

Alle 9 del mattino i primi problemi, con uno stop momentaneo anche all'Alta Velocità, oltre che ai regionali e Intercity. Al lavoro anche la Digos per capire la natura del ritrovamento di un ordigno rudimentale, poi rimosso, lungo la linea ordinaria Bologna-Padova e i danni a cavi elettrici in un pozzetto di quella dell'Alta Velocità all'altezza di Castel Maggiore. Dopo l'intervento dei tecnici Rfi, intorno alle 11 è avvenuta la ripresa della circolazione ferroviaria.