Debutta online ITabloid, il periodico digitale dell’Associazione Giornaliste Italiane pensato per chi cerca un’informazione profonda, autorevole e lontana dalla logica delle notizie lampo. Uno spazio che privilegia analisi, contesto e storie raccontate con cura e consultabile all’indirizzo Internet www.Itabloid.it «Con ITabloid vogliamo valorizzare la competenza e l’esperienza delle nostre associate», afferma Paola Ferazzoli, presidente dell’Associazione Giornaliste Italiane. «È un progetto che mette al centro professionalità e creatività, offrendo un racconto della realtà attento alle conseguenze sociali e alle sfumature dei fenomeni».

«ITabloid è solo l’inizio», aggiunge Mikaela Zanzi, direttore responsabile di ITabloid. «Il nostro obiettivo è far crescere la testata, sperimentando nuovi formati digitali come podcast, approfondimenti multimediali e contenuti innovativi, capaci di coinvolgere e far riflettere». «Non siamo un semplice contenitore di notizie», sottolinea Elisabetta Mancini, direttrice editoriale di ITabloid. «Vogliamo creare uno spazio dinamico, dove attualità, economia, cultura, politica, lavoro e ambiente vengano raccontati con rigore, attenzione e responsabilità. Ogni articolo è pensato per stimolare dibattito e curiosità». ITabloid è un progetto indipendente, aperto a contributi diversi, pronto a costruire una comunità di lettrici e lettori consapevoli e curiosi.