Askatasuna, troupe Rai aggredita. A Far West le immagini dell'aggressione:" Gli antagonisti ci hanno presi di mira"

Tra le altre inchieste: testimonianza esclusiva sulla strage di Crans Montana e il processo di islamizzazione in Italia

02 febbraio 2026 a

a

a

Martedì 3 febbraio, alle 21.20 su Rai 3, torna Farwest. Questa settimana, la trasmissione di Salvo Sottile si occupa, con un servizio esclusivo, degli scontri di Torino tra gli antagonisti di Askatasuna e le Forze dell’Ordine. Scontri che hanno coinvolto, anche, una troupe del programma. Il servizio di Bianca Leonardi documenta come dal corteo si è passati ad una feroce guerriglia urbana che ha visto le forze di polizia fronteggiare violenti antagonisti che hanno costretto, tra l’altro, la stessa troupe a doversi allontanare dopo la distruzione di tutta l’attrezzatura di lavoro.



Farwest indaga poi sullo scenario del processo di islamizzazione in Italia: dopo il successo di Zohran Mamdani a New York, potrebbe esserci anche nel nostro Paese un sindaco di una grande città di religione musulmana? Esperti e analisti cercano di rispondere a questo interrogativo.



Infine, Farwest torna come ogni puntata a fare il punto sul delitto di Garlasco con le ultime rivelazioni sul caso, e sulla tragedia di Crans Montana: attraverso una testimonianza esclusiva, gli inviati della trasmissione di sono messi sulle tracce del misterioso benefattore che avrebbe avuto interesse a pagare la cauzione dei Moretti, cercando di fare luce sulle ombre di una attività che sembra inserirsi in un sistema internazionale di riciclaggio.



“Farwest” è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Chiara Ingrosso, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Giulia Torlone, Ludovico Tallarita, Tommaso Mattei, Maria Laura Cruciani, Manuela Iatì.