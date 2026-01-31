Askatasuna aggredisce giornalisti della trasmissione Far West. Rai: "Condanna con massima fermezza"

Violenza

Durante il caos di Torino provocato da disordini e violenze dei membri di Askatasuna sono stati aggrediti anche giornalisti Rai del Programma Far West. La Rai condanna "con la massima fermezza la gravissima aggressione subita oggi a Torino dalla giornalista Bianca Leonardi e dal suo filmmaker, appartenenti all troupe del programma Far West, da parte di gruppi antagonisti, incappucciati, nel corso del corteo per la riapertura di Askatasuna. I giornalisti sono stati presi di mira, aggrediti fisicamente, minacciati e costretti ad allontanarsi con la forza, mentre venivano lanciati sassi e distrutta attrezzatura di lavoro. Un'azione violenta e organizzata, messa in atto con l'unico obiettivo di impedire alla Rai di documentare e raccontare quanto stava accadendo". L'aggressione, prosegue la Rai, "assume un significato ancora più grave alla luce del fatto che Far West ha realizzato un'inchiesta su Askatasuna che ha contribuito a far emergere criticità e responsabilità poi al centro dell'attenzione pubblica e istituzionale. Colpire i giornalisti Rai in questo contesto significa tentare di intimidire il servizio pubblico e di punire chi fa informazione". La Rai "esprime piena solidarietà ai colleghi aggrediti e ribadisce che non accetterà intimidazioni, né zone franche imposte con la violenza. Attaccare i giornalisti significa attaccare il diritto dei cittadini a essere informati". L'attacco giunge dopo una giornata di violenze rivolte anche contro la Polizia.