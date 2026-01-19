Terrorismo: Riesame conferma, Hannoun resta in carcere

Foto: La Presse

Resta in carcere Mohammad Hannoun, 63 anni, in Italia dal 1983, accusato di finanziare Hamas attraverso le raccolte fondi benefiche dell'Associazione Benefica di Solidarieta' con il Popolo Palestinese (Abspp), fondata nel 1994 dallo stesso sessantatreenne. Lo hanno deciso oggi i giudici del tribunale del Riesame di Genova, dopo l'udienza fiume di venerdì scorso nella quale Hannoun (in videocollegamento dal carcere di Terni, ndr) e i suoi legali sono intervenuti, così come hanno fatto le difese degli altri sei arrestati.

In aula avevano parlato per l'accusa i pm Luca Monteverde e Marco Zocco, che avevano depositato un documento della polizia israeliana. La carta, tradotta dall'israeliano con un sistema automatico, giustificherebbe la consegna formale degli atti alle autorità italiane, escludendo così l'eccezione di utilizzabilità dei documenti consegnati agli investigatori, e citerebbe una legge israeliana del 2003 che consente alla polizia di Tel Aviv questo genere di cooperazione con forze di polizia estere. Tre, al momento, risultano invece i provvedimenti annullati.