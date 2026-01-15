Privacy: perquisizioni nella sede del Garante, indagati Stanzione e altri membri per peculato e corruzione

Foto: Ansa

Redazione 15 gennaio 2026 a

a

a

Perquisizioni sono in corso da parte della Guardia di Finanza nella sede del Garante della Privacy nell'ambito di un'indagine della procura di Roma. Nell'inchiesta sono indagati il presidente Pasquale Stanzione e gli altri membri dell'Autorità. I reati che sono ipotizzati nel procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco, sono di peculato e corruzione.

Nell'inchiesta della procura di Roma oltre a Stanzione sono indagati gli altri componenti del collegio, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza. Nel corso delle perquisizioni sono stati acquisiti cellulari e computer. Il procedimento è nato in seguito ad alcuni servizi di Report su spese e procedure di sanzioni risultate opache.