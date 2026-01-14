Milano Cortina: Giochi nel segno dell'AI, superdroni per riprese immersive

Redazione 14 gennaio 2026 a

a

a

L'intelligenza artificiale sarà come a Parigi 2024 una delle protagoniste più attese ai Giochi di Milano- Cortina. Le Olimpiadi invernali in Italia arrivano in un momento storico in cui la tecnologia sta accelerando in maniera sempre più rapida i suoi processi di rinnovamento rivoluzionando, edizione dopo edizione, la copertura mediatica dei Giochi. Questa tecnologia sta effettivamente trasformando il modo in cui vengono raccontati gli eventi sportivi in televisione e sui media digitali e Milano-Cortina farà un ulteriore passo in avanti con novità assolute che verrano messe in campo dall'Olympic Broadcasting Services (OBS) e l'Executive Director di Olympic Channel Services (OCS), le organizzazioni responsabili della produzione della copertura televisiva, radiofonica e digitale in diretta dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Nel corso di una una tavola rotonda on line con Yiannis Exarchos, Ceo di OBS ed Executive Director di OCS, sono state illustrate le tecno-novità che il telespettatore potrà godersi nel corso dell'evento olimpico arricchendo la propria esperienza da fruitore.

Dallo storytelling supportato dall'AI sullo schermo con replay a 360° in tempo reale (con analisi visive avanzate che aggiungono una nuova profondità alla copertura live) ai droni First Person View (FPV) per riprese immersive che seguono gli atleti in tempo reale (portando il pubblico ancora più vicino all'azione), sono diverse le nuove tecnologie adottate nella creazione di contenuti e sulle piattaforme digitali in vista dei Giochi. Per la prima volta e in collaborazione con Replays, OBS introduce anche analisi stroboscopiche offrendo viste multi-angolari, fermo immagine e sequenze al rallentatore che mettono in mostra ogni abilità, tecnica e momento di precisione. Tra le principali innovazioni il tracciamento delle stone nel curling, che offrono insight in tempo reale su tattiche e performance di lancio, e la creazione di contenuti potenziata dall'AI che aiuta a trasformare i momenti chiave in highlight condivisibili in pochi minuti.

Inoltre con gli strumenti di AI i fan potranno accedere in tempo reale a risultati, regolamenti e contenuti. Sugli sport di acrobazia come snowboard e freestyle, verranno diffuse immagini che seguono frame dopo frame il salto dell'atleta. E sembra quasi di gareggiare con loro. Inoltre il modello OB Van (Vob) si sta spostando verso un'infrastruttura cloud virtualizzata, privata e COTS (prodotti hardware o software preconfezionati, standardizzati e disponibili commercialmente per il grande pubblico). Il Video Object, contenitore per file multimediali, che integra video, audio e menù di navigazioen in un unico file, offre un risparmio di oltre il 50% in termini di spazio, un consumo energetico inferiore fino al 50% e costi ridotti, sostituendo i furgoni OB su misura con cabine standard del settore, consentendo la produzione remota per curling, sport di scivolamento e pattinaggio di velocità. Insomma, per la prima volta ai Giochi Invernali, gli highlights automatizzati trasformeranno il passaggio dal momento al contenuto multimediale, consegnando clip pronte per la pubblicazione su ogni piattaforma in pochi minuti, il tutto mantenendo i più elevati standard editoriali. A Parigi 2024 furono generati oltre 100.000 highlights. Con Milano-Cortina si entra dunque sempre più in un futuro tecnologico nel quale il Cio intende immergersi, stando al passo nella maniera più radicale e spettacolare possibile.