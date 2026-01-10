Corteo pro pal, insulti e intimidazioni a giornalista de "Il Giornale"

Redazione 10 gennaio 2026 a

La giornalista de Il Giornale Giulia Sorrentino è stata bersaglio di insulti e intimidazioni durante un corteo pro Pal a Milano. I manifestanti hanno tentato di cacciarla urlando slogan antisionisti mentre seguiva la protesta per la liberazione di Mohammad Hannoun. Lo riporta il sito del quotidiano. I propal hanno insultato e voluto buttare fuori dal corteo di Milano la giornalista urlando "fuori i sionisti dal corteo" e "questa faccia di merda qui non ci deve stare". Lo hanno urlato al microfono, guardandola negli occhi e gridando "vergogna", e ancora "non sei la benvenuta". Si era recata in zona viale Padova per seguire il corteo che chiede la liberazione di Mohammad Hannoun e dei suoi sodali, oggi in carcere dopo la maxi inchiesta della procura di Genova sulla cupola di Hamas in Italia con l'accusa di aver finanziato l'organizzazione terroristica.