Ferragni, il suo socio a Far West: "Questo è il risultato di un'arroganza tenuta negli anni"

Foto: Far West

Redazione 05 dicembre 2025 a

a

a

"Questo è il risultato di un'arroganza tenuta negli anni… Chiara non credo abbia avuto realmente un accrescimento di denaro, ma l'errore fatto secondo me era voler dimostrare di essere buoni a tutti i costi". Così Pasquale Morgese, imprenditore e socio della influencer in Fenice Srl insieme a Paolo Barletta, rompe il silenzio per la prima volta in esclusiva a Farwest, dopo la richiesta dei magistrati di una pena di un anno e otto mesi a Chiara Ferragni per il Pandoro Gate. Morgese, che a Ferragni contesta il falso in bilancio e per questo nel 2026 i due si scontreranno in tribunale, usa parole molto dure davanti alle telecamere contro la ex socia: "Spero solo di poter ottenere un giusto riconoscimento a quello che è il danno subito e soprattutto all'azzeramento del valore delle quote che noi abbiamo avuto". E prosegue: "Ho sempre gestito questo lavoro come un padre di famiglia cresce un bambino. Ci abbiamo sempre messo tanta passione veramente il cuore questo poteva dare al brand una lunga vita. Chi cerca denaro subito e facile, prende il denaro subito, ma poi difficilmente può avere un futuro".

Clicca qui per vedere la trasmissione