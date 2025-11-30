Medioriente, il Papa: "La soluzione dei due Stati è l'unica"

Foto: Ansa

Redazione 30 novembre 2025

Soluzione due Stati per Medioriente? "Sappiamo che in questo momento Israele non accetta questa soluzione, ma la consideriamo l'unica in grado di offrire una soluzione al conflitto in cui si trova". Così Papa Leone XIV rispondendo ai giornalisti sul volo papale da Istanbul a Beirut. "Siamo anche amici di Israele e cerchiamo di essere una voce mediatrice con entrambe le parti, che possa aiutarle ad avvicinarsi a una soluzione che garantisca giustizia per tutti", ha aggiunto il Pontefice.