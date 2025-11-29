I pro-Pal sfilano con Greta e spaccano la Sinistra: "Pd fuori dal corteo"

Foto: Ansa

Angela Bruni 29 novembre 2025

L'unica cosa su cui pro-Pal e frange estremiste della sinistra sono d'accordo è che "Meloni se ne deve andare". Lo cantano, lo scrivono sugli striscioni, ne parlano a gruppetti tra compagni "armati" di bandiere della Palestina. Ma quello che colpisce di più nella manifestazione partita da Porta San Paolo, a Roma, sono le divisioni interne alla sinistra. "Pd fuori dal corteo" gridano nel megafono i capipopolo. "Pd fuori dal corteo", gli fanno eco uomini, donne e ragazzotti con la kefia annodata al collo.

In testa sfilano Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, l'attivista svedese Greta Thunberg, che nello sfortunato viaggio verso la Palestina è pure riuscita a farsi arrestare, e la relatrice Onu Francesca Albanese. A seguire sindacati, studenti, associazioni della galassia no glibal. La mobilitazione, convocata dopo lo sciopero generale di ieri, ribadisce le posizioni dei promotori contro le politiche di riarmo e il coinvolgimento italiano nei conflitti. Gli organizzatori denunciano la ''complicità dell'Italia con Israele'' e parlano di ''genocidio in Palestina'', chiedendo lo stop alle forniture militari.

Il corteo scorre per le vie di una Roma soffocata dal traffico, perché molte, troppe strade sono chiuse per far passare i pro-Pal. Guardati a vista da polizia e carabinieri in assetto antisommossa. Con i vigili urbani alle prese con gli automobilisti bloccati.

Intanto il fiume colorato di bandiere ripete: "Forza Meloni devi andartene", "Meloni dimissioni", e "Finanziaria scritta dai sionisti". Poi la fantasia anti-Giorgia finisce e si ritorna agli slogan tradizionali: "Palestina rossa, Palestina libera" e Giornalisti terroristi". Greta Thunberg sembra divertita dai fotografi e videooperatori accalcati per immortalarla. È lei la star, è giovane, sorridente. Francesca Albanese resta in seconda linea. Al Colosseo breve stop, rullo di tamburi, ancora slogan (sempre gli stessi), turisti incuriositi che osservano, poi la marcia riprende verso San Giovanni.