Antonella Masala nominata Prima procuratrice militare aggiunta a Roma

Con delibera del plenum adottata nella serata del 25 novembre, il Consiglio della Magistratura Militare, accogliendo la proposta già formulata dalla Commissione apposita, ha nominato il primo Procuratore Militare Aggiunto della Procura presso il Tribunale Militare di Roma, ufficio giudiziario con competenza per i reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) e della Guardia di Finanza in Italia, in particolare nel Lazio, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo. Il Tribunale Militare capitolino estende la sua giurisdizione anche ai reati militari commessi all'estero e a bordo di navi o aeromobili in navigazione su acque internazionali.

La scelta è ricaduta su Antonella Masala, pubblico ministero da oltre 25 anni, prima presso la Procura Militare di Cagliari, poi in quella di Bari e, attualmente, presso la Procura Militare di Roma. Sposata con un Ufficiale dei Carabinieri, madre di due figli, Masala ha trattato numerosi procedimenti contrassegnati da elevata complessità investigativa, tra cui le recenti vicende di spionaggio e il caso delle truffe e i peculati da importi milionari. La Dr.ssa Masala, prima di diventare Magistrato Militare, ha acquisito l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Bologna, svolgendo la relativa attività presso il Foro di Nuoro.