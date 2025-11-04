Hamas consegnerà il corpo di un ostaggio stasera
Redazione
Le Brigate Al-Qassam, l'ala militare del gruppo terroristico palestinese Hamas, hanno annunciato che consegneranno il corpo di un ostaggio a Israele alle 20:00 (le 19 in Italia). L'annuncio arriva dopo che l'organizzazione terroristica aveva dichiarato in precedenza di aver trovato un corpo rapito a Shejaiya, sul lato israeliano della linea gialla, la linea del ritiro israeliano con l'entrata in vigore del cessate il fuoco il 10 ottobre scorso.