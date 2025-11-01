Orrore a Prato: amputa la mano alla moglie per gelosia. Arrestato un cinese

Foto: Ansa

Ha aggredito la moglie con una mannaia, provocandole la recisione del polso, davanti al figlio di vent’anni. La violenza è avvenuta a Prato, dove il presunto autore del gesto, un cittadino cinese di 48 anni, regolare, è stato arrestato. La donna, 45 anni, ha riportato la subamputazione del polso destro, che è stato quasi completamente reciso, e di due dita (il quarto e il quinto) della mano sinistra. Durante l’aggressione era inoltre presente la figlia minore della coppia rimasta illesa ma terrorizzata.

La procura di Prato ha aperto un procedimento penale per i delitti di lesioni gravissime e maltrattamenti e l’immigrato autore ti tanto orrore si trova adesso in carcere. Secondo la procura, la violenza è stata innescata dalla morbosa gelosia dell’uomo nei confronti della consorte. La donna è stata ricoverata all’ospedale di Careggi e i medici stanno cercando di salvarle il polso e le dita. Le indagini vengono svolte dalla polizia.