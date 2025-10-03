Flotilla, Ben Gvir: gli attivisti restino in carcere per mesi. A Fiumicino i quattro parlamentari italiani

Foto: La Presse

Rosa Scognamiglio 03 ottobre 2025

“La decisione del primo ministro di consentire ai terroristi della Flotilla di tornare nei loro Paesi è fondamentalmente sbagliata”. Lo ha dichiarato il ministro alla sicurezza nazionale d’Israele Itamar Ben Gvir in un video-messaggio postato su X nel tardo pomeriggio di venerdì 3 ottobre. “Penso che dovremmo tenerli qui, nelle prigioni israeliane, per qualche mese, in modo che possano sentire l’odore dell’ala terroristica. - ha continuato - Non è possibile che il primo ministro li mandi ripetutamente nei loro Paesi, e che questo li faccia tornare ripetutamente”.

Hamas: “Arroganza e decadenza morale”

In una dichiarazione su Telegram, Hamas ha affermato che la presunta irruzione di Ben Gvir nel centro di detenzione e “il suo tentativo di minacciare e umiliare gli attivisti della Global Sumud Flotilla” riflettono "la portata dell'arroganza e della decadenza morale e politica" dei leader israeliani. Lo riporta Al Jazeera. “Ciò richiede una condanna globale e internazionale del suo comportamento e di quello del suo esercito fascista contro il nostro popolo indifeso, e una pressione sull'entità affinché li rilasci immediatamente”, ha aggiunto il gruppo palestinese, esprimendo “orgoglio e ammirazione per la posizione eroica dimostrata dagli attivisti”.

Chi sono i quattro parlamentari rientrati in Italia

Intanto, alle ore 13.45 di oggi, i quattro parlamentari italiani liberati dalle autorità israeliane sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino. Si tratta del senatore Marco Croatti (M5S), l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi. Ad accoglierli allo scalo romano c’erano diversi esponenti politici, tra cui la segretaria del PD Elly Schlein e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. In tutto sono 473 i membri degli equipaggi della Global Sumud Flotilla trattenuti in Israele. Sono in corso le procedure per la liberazione di altri attivisti.