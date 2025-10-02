Caivano, Piantedosi, "Stesa è stata gesto di disperazione dei clan". Il titolare del Viminale incontra don Patriciello

Luigi Frasca 02 ottobre 2025 a

"Nella stesa avvenuta sabato scorso a Caivano "vedo addirittura una componente positiva, come l'atto che anticipa una sorta di irritazione, di disperazione. Evidentemente è il frutto di un momento in cui qualcuno ha pensato di dover dare un segnale, altrimenti qualcuno si convince che hanno perso". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, all'evento "Panorama on the road" a Napoli. "Il decreto Caivano funziona - ha aggiunto Piantedosi - lo riconoscono tutti. Ci sono segnali molto importanti e positivi, come i risultati dell'azione di impatto che le forze dell'ordine hanno messo in campo, primi segnali di un'azione tesa a ricreare quei riferimenti di carattere sociale nei confronti della popolazione soprattutto giovanile di quei territori".

A seguire Piantedosi si è recato a Caivano per incontrare don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo nel Parco Verde, al quale domenica scorsa durante la messa è stata consegnata una busta con all'interno un proiettile. "Sono andato a rinnovargli la mia solidarietà e vicinanza, poi abbiamo fatto un punto di situazione con le autorità territoriali. Andremo avanti nelle tante Caivano d'Italia mettendoci delle risorse", ha spiegato il titolare del Viminale.