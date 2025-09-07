Attaco Houti contro Isralele: drone colpisce l'aeroporto di Ramon. Il video

Michael Sfaradi 07 settembre 2025 a

a

a

Lo stato maggiore dell’esercito israeliano da sempre ripete che lo schermo antimissile non è impenetrabile per cui la popolazione è obbligata a seguire le raccomandazioni della Protezione Civile sul rispetto delle norme di sicurezza in particolare nelle zone sotto allarme. Proprio poche ore fa abbiamo avuto la prova che questi avvisi hanno un’importanza fondamentale. Infatti l’aeroporto Ramon, il secondo più importante dello Stato Ebraico, è stato colpito da un drone, probabilmente di fabbricazione cinese, lanciato dagli Houthi yemeniti. Il drone è esploso in una delle sale d’aspetto e ha causato diversi feriti: due dipendenti dell'aeroporto, un uomo di 63 e una donna di 52 anni. Anche alcuni passeggeri, due uomini di 28 e 63 anni e una donna di 24 anni, sono rimasti feriti mentre ad altre tre persone è stato diagnosticato un disturbo d'ansia. Le squadre dell'MDA, la Croce Rossa Israeliana, li ha evacuati all'ospedale Yoseftal di Eilat.

Le piste non sono state danneggiate e l’'aeroporto Ramon ha annunciato di essere tornato alla piena operatività circa due ore dopo l'impatto. In questo momento sono in corso le indagini per capire come ha fatto la minaccia a superare la difesa aerea nonostante i droni, in tutto erano quattro, fossero stati avvistati con largo anticipo. Secondo una prima valutazione erano sincronizzati e il problema principale su cui si sta indagando riguarda il mancato rilevamento. Proprio su questo punto gli interrogativi si fanno più inquietanti. Stando alle prime notizie ricevute dalla stampa sembra che i droni, avvistati e abbattuti, fossero solo tre e che il quarto sia apparso sui radar quando già era in fase discendente. Anche se è sempre più chiaro che si sia trattato di un attacco coordinato, sta prendendo credito in questi ultimi minuti che il quarto drone, quello che ha colpito, non sia stato lanciato dallo Yemen ma dalla più vicina Giordania. Se quest’ultima ipotesi dovesse essere confermata si aprirebbero scenari che aggiungerebbero benzina alla già esplosiva situazione.