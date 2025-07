Tagliacozzo, avanti le indagini per la donna morta a Geriatria: sequestrata la cartella clinica

30 luglio 2025 a

a

a

Proseguono le indagini della Procura di Avezzano sulla morte di Antonella Mettini, 77enne di Carsoli, deceduta il 9 luglio scorso all’ospedale di Avezzano. I carabinieri hanno sequestrato la cartella clinica relativa al precedente ricovero della donna presso il presidio di prossimità di Tagliacozzo, dove era rimasta per circa venti giorni fino al 25 giugno, giorno in cui fu colpita da un’ischemia cerebrale. Trasferita d’urgenza all’ospedale di Avezzano, la donna è deceduta dopo due settimane nel reparto di Geriatria. Secondo quanto riferito dai familiari, la signora Mettini “stava bene ma non mangiava”.

Il figlio, il giornalista Francesco Capozza, ha raccontato: “L'ho imboccata personalmente io per tutti i giorni a seguire”. Il legale della famiglia, l’avvocato Michele Sarno, ha depositato un’integrazione alla prima denuncia, chiedendo l’acquisizione della documentazione medica prodotta a Tagliacozzo, dove — come riferisce Il Centro — sarebbe stato attestato un buono stato di salute della donna. Obiettivo della richiesta è chiarire, attraverso il confronto tra i documenti sanitari dei due ospedali, le cause che avrebbero portato al decesso. Non sarà possibile effettuare l’autopsia, poiché — secondo la volontà dell’anziana — la salma è già stata cremata.

Gli inquirenti ascolteranno ora medici e personale sanitario coinvolti nei due ricoveri. Nel racconto del figlio emergono alcuni passaggi chiave. Il 7 luglio, due giorni prima della morte, durante un consulto ai familiari era stato prospettato “un eventuale futuro intervento chirurgico per liberare le arterie carotidee di mia madre, in parte ostruite da stenosi”. Alla domanda sul perché, dopo 12 giorni di degenza, non fosse stata ancora nutrita per via endovenosa, la risposta sarebbe stata: “Dobbiamo capire se è un rifiuto al cibo ospedaliero che non le piace o se è un fatto endemico”. Il 9 luglio, il medico di turno ha comunicato telefonicamente il decesso al figlio: “Verso le 16 sua madre ha avuto una crisi cardiaca ed è spirata alle 16.18”. L’inchiesta è tuttora in corso.