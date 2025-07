Fiamme alle porte di Firenze: vasto incendio in un campo a Sesto Fiorentino

20 luglio 2025 a

Un violento incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi in un campo situato lungo via Perfetti Ricasoli, nel comune di Sesto Fiorentino, nella zona nord-ovest della città metropolitana di Firenze. Le fiamme, alimentate dal vento e dal materiale altamente infiammabile presente sul posto, si sono rapidamente propagate, avvolgendo decine di rotoballe di fieno e coinvolgendo anche alcune baracche presenti nell'area.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 14:40 da alcuni residenti e automobilisti di passaggio, che hanno notato l'alta colonna di fumo nero levarsi nel cielo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Firenze, supportati dalle squadre operative del distaccamento di Calenzano e della sede di Firenze-Ovest. Due squadre sono attualmente impegnate nelle operazioni di spegnimento, coadiuvate dal personale specializzato dell'Aib (Antincendi Boschivi) della Regione Toscana. Il rogo si è sviluppato su due distinti fronti di fuoco, rendendo complesse le operazioni di contenimento. Le condizioni ambientali stanno infatti ostacolando l'intervento da terra: il vento teso ha favorito la rapida diffusione delle fiamme, mentre la difficile accessibilità dell'area con i mezzi terrestri ha richiesto il potenziamento dell'intervento con mezzi aerei. A questo scopo è stato richiesto l'intervento dell'elicottero antincendio "Drago 60", proveniente dal reparto volo dei vigili del fuoco di Arezzo, che ha iniziato le operazioni di spegnimento dall'alto per cercare di arginare il fronte del fuoco e proteggere le strutture vicine. Nel frattempo, ulteriori squadre dei vigili del fuoco sono in arrivo sul posto per dare manforte ai colleghi già al lavoro. Secondo le prime informazioni, non si registrano al momento feriti, ma la situazione rimane critica. La presenza di alcune baracche nella zona, potenzialmente utilizzate come ricoveri o depositi, ha destato particolare preoccupazione, e si teme che possano esserci materiali combustibili all'interno.