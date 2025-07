Ombre sul M5S a Foggia: spuntano gli appalti alla sorella della vicesindaca Aprile

20 luglio 2025 a

Ancora problemi con la moralità per il campo largo, ma stavolta non c'entra il Pd, bensì il Movimento Cinque Stelle. Sta facendo discutere l’affidamento diretto, da parte del Comune di Foggia, di un appalto per una fornitura di arredi urbani a una cooperativa tra i cui soci c’è Maria Aprile, sorella gemella della vicesindaca e assessora all’ambiente Lucia Aprile, del M5s. Ad assegnare l’appalto è stata la tecnostruttura comunale. L’importo non supererebbe i 140mila euro per cui non ci sarebbe l’obbligo di procedura di evidenza pubblica. Inoltre la famiglia dell’assessora Aprile, a quanto si apprende, sarebbe impegnata da due decenni nel settore Multiservizi, trasporto e noleggi per il Comune di Foggia e altri enti pubblici.

A dicembre invece, a beneficiare di un altro affidamento diretto del Comune di Foggia, sarebbe stato il fratello della Aprile che avrebbe percepito un finanziamento di 20.000 euro per realizzare un villaggio di Babbo Natale, a discapito di un'azienda siciliana che avrebbe offerto lo stesso servizio ma con un prezzo più basso. Interpellata dall’Ansa, l’assessora ha detto di non voler rilasciare dichiarazioni precisando solo di essere “estranea a tutto”. In una nota diffusa dopo le prime polemiche, Aprile aveva comunque chiarito di avere “sempre agito in maniera trasparente e scrupolosamente rispettosa di regole e leggi. Mai ho commesso qualcosa che possa anche soltanto semplicemente imbarazzarmi, o peggio di cui possa e debba vergognarmi. Ho immediatamente sentito gli uffici di pertinenza – ha spiegato – e allertato il collega assessore ai lavori pubblici Giuseppe Galasso, ignaro di dettagli procedimentali che afferiscono esclusivamente alla sfera gestionale in capo alla Tecnostruttura e su cui nessuna ingerenza politica è ammessa”.