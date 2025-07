Inghilterra: bambini nati liberi da malattia ereditaria grazie a metodo vietato in Italia

17 luglio 2025 a

Otto bambini – quattro femmine e quattro maschi, inclusi due gemelli – sono nati in Inghilterra grazie a una tecnica innovativa di fecondazione in vitro, il **trasferimento pronucleare**, che ha evitato loro di ereditare gravi malattie genetiche mitocondriali trasmesse dalle madri. La procedura è stata eseguita dall’Università di Newcastle e dal Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust.

Il metodo prevede lo spostamento del nucleo dell’ovulo della madre in un ovulo donato da una donna sana, privato del proprio nucleo. In questo modo il bambino eredita il DNA nucleare dei genitori, ma il DNA mitocondriale – responsabile della trasmissione delle malattie – proviene dalla donatrice.

I risultati, pubblicati sul *New England Journal of Medicine*, confermano l’efficacia della tecnica, che in alcuni neonati ha eliminato del tutto il DNA mitocondriale difettoso, o lo ha ridotto a livelli molto bassi.

Ma mentre il Regno Unito, la Spagna e l’Olanda autorizzano questa pratica per finalità terapeutiche, in Italia resta vietata. «Una scelta priva di fondamento scientifico ed etico», commenta il biologo Alberto Redi, che sottolinea come la tecnica non abbia nulla a che vedere con la clonazione e permetta invece la nascita di bambini sani da genitori portatori di mutazioni genetiche.