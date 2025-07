Germania: 1.500 tarantole nascoste in scatole di tortini all'aereoporto di Colonia

14 luglio 2025 a

I funzionari doganali tedeschi hanno pubblicato le foto di un sequestro di circa 1.500 giovani tarantole trovate all'interno di contenitori di plastica che erano stati nascosti in scatole di tortini al cioccolato spedite in Germania. I funzionari doganali hanno trovato la spedizione all'aeroporto di Colonia-Bonn in un pacco arrivato dal Vietnam, avvertiti da un "odore notevole" che non assomigliava all'aroma previsto dei 7 chilogrammi di dolciumi, ha dichiarato il portavoce dell'ufficio doganale di Colonia Jens Ahland. "I miei colleghi all'aeroporto sono regolarmente sorpresi dal contenuto dei pacchi proibiti provenienti da tutto il mondo, ma il fatto di aver trovato circa 1.500 piccoli contenitori di plastica contenenti giovani tarantole in questo pacco ha lasciato senza parole anche i più esperti tra loro", ha dichiarato Ahland in un comunicato. Ahland ha salutato un "sequestro straordinario", ma che "ci rattrista nel vedere ciò che alcune persone fanno agli animali per puro profitto". Molte delle creature a otto zampe non sono sopravvissute al viaggio, in una sospetta violazione delle norme tedesche sul benessere degli animali, mentre gli esemplari sopravvissuti sono stati affidati alle cure di un gestore esperto, ha dichiarato l'ufficio. Raggiunto telefonicamente, Ahland ha dichiarato che il valore stimato della spedizione è in corso di valutazione. Sono in corso procedimenti penali contro il destinatario previsto nella regione del Sauerland, a est dell'aeroporto, in parte per presunte violazioni del mancato pagamento dei dazi d'importazione e delle dichiarazioni doganali.