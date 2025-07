Glovo, scatta il bonus per i rider che lavorano nell'afa

02 luglio 2025 a

Glovo ha annunciato un bonus per i rider che lavorano con temperature elevate: dal 2% all’8% in più a seconda del caldo, con incentivi che salgono sopra i 40°C. Ma il contributo è solo un rimborso posticipato, che i rider dovranno anticipare comprando crema solare, acqua e sali minerali, con il pagamento previsto solo a settembre.

La decisione ha suscitato critiche dai sindacati, che accusano l’azienda di trasformare un rischio sanitario in un incentivo economico, e chiedono che in caso di caldo estremo il lavoro venga sospeso, come previsto dal Decreto sicurezza sul lavoro. Mentre molte regioni vietano pause e blocchi per i rider, Glovo preferisce puntare sui bonus, lasciando i lavoratori esposti al sole senza tutele adeguate.

Il problema resta serio: con ondate di calore sempre più frequenti, i sindicati sottolineano la necessità di regole e protezioni concrete, non solo incentivi economici che arrivano troppo tardi.