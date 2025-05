Roma ultima per qualità della vita dei giovani: la classifica impietosa

26 maggio 2025 a

Un dato destinato a creare polemica: Roma ultima nella classifica della qualità della vita per i giovani (18-35 anni). La Capitale è al 107mo posto della classifica de Il Sole 24 ore per la fascia d'età più bassa. L’indagine è stata presentata al Festival dell’Economia. Le regioni più virtuose sono il Nord Est e l'Emilia-Romagna che dominano le tre top ten delle classifiche della Qualità della vita per fasce d’età che misurano rispettivamente il benessere di anziani, giovani e bambini sul territorio italiano.

Bolzano primeggia nella graduatoria sulla Qualità della vita degli over 65, seguita da Treviso e Trento. Roma è al 63mo posto.

Gorizia è in testa su giovani, seguita da Bolzano, Cuneo e Trieste. COme detto Roma occupa l'ultimo posto. Infine, Lecco, Siena e Aosta occupano il podio della graduatoria che misura il benessere dei bambini.