Roma, truffa da 3 milioni a Gemma Bracco con il trucco del finto militare

Una truffa da 3 milioni di euro è stata messa a segno ad una donna di 80 anni, Gemma Bracco, a cui i malviventi avevano fatto credere che la figlia era stata fermata dopo che aveva investito una persona. L’arrivo dell’emissario della banda che avrebbe dovuto riscuotere il denaro a casa della vittima, era stato preceduto da una serie di telefonate, dove all’altro capo del filo la voce rassicurante, di un avvocato prima e di un finto maresciallo dei carabinieri poi, l’avevano convinta a consegnare la somma di 6.500 euro in contanti, per evitare che la fantomatica donna investita sporgesse querela. La vittima, presa e confusa dall’ansia e dall’apprensione per la figlia, ha consegnato ai truffatori la somma richiesta oltre ad alcuni monili in oro. Nel frattempo tutte le linee telefoniche presenti in casa dell’ottantenne risultavano occupate, così che nessuno poteva entrare in contatto con la vittima del raggiro. Inoltre i truffatori le avevano sconsigliato di avvertire altri parenti dell’accaduto.

Il malvivente che era andato a casa dell’anziana per riscuotere il denaro, l’aveva minacciata afferrandola per un braccio e urlandole contro che l’avrebbe ’spezzarla i due’ e di ’scaraventarla dalla finestra’ saccheggiando cassetti e mobili. Spaventata a morte la donna, infine ha aperto la cassaforte ed ha consegnato il contenuto, pari a 3 milioni di euro, tra lingotti d’oro, contanti e gioielli. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Roma e condotte dalla squadra mobile, hanno permesso di identificare il responsabile, un 35enne napoletano, incastrato dalle immagini estrapolate dall’impianto di videosorveglianza e dal telefono cellulare utilizzato per la truffa. L’uomo è stato arrestato. Proseguono le indagini per individuare gli altri complici.

La Bracco è la moglie dell’ex ministro Paolo Baratta, che durante la sua carriere politica fu ministro per l’Ambiente, ministro del Commercio con l’Estero, ministro dei Lavori Pubblici, ministro per il Riordino delle partecipazioni statali e presidente, dal 1998 al 2001 della Biennale di Venezia.