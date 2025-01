Natisone, la tragedia dei tre ragazzi per "imperizia, negligenza e imprudenza" dei soccorsi

31 gennaio 2025 a

Tragedia del Natisone, la procura di Udine ha notificato la chiusura delle indagini nei confronti di 4 persone per la morte di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar, avvenuta lo scorso 31 maggio. I ragazzi erano stati travolti dalla piena del fiume a Premieracco, in provincia di Udine. Sotto la lente dei magistrati le operazioni di soccorso per salvare i giovani che erano stati sorpresi dall'innalzamento improvviso del livello dell'acqua mentre erano su quello che presto è diventato un isolotto. Le immagini dei tre abbracciati con l'acqua alla vita prima della tragedia avevano commosso l’Italia.

Le indagini pertanto riguardano tre vigili del fuoco e un infermiere in servizio alla centrale operativa del Sores nel pomeriggio del 31 maggio scorso. L’ipotesi di reato nei confronti delle 4 persone è di omicidio colposo. Ai quattro, secondo quanto si apprende, vengono contestate "condotte colpose concorrenti, per imperizia, negligenza e imprudenza", che avrebbero portato alla morte dei tre ragazzi.