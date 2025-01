Emanuela Orlandi, spunta la rivelazione dell'amico: "Mi chiamò e mi disse addio"

14 gennaio 2025 a

Quello delle modalità dell'allontanamento da casa di Emanuela Orlandi sarà uno dei temi della prossima seduta della commissione parlamentare d'inchiesta sulle scomparse della cittadina vaticana e della coetanea Mirella Gregori, avvenute nel 1983. Come riporta il Corriere della Sera, la presidenza della Bicamerale guidata dal senatore Andrea De Priamo ha convocato per giovedì 16 gennaio Pierluigi Magnesio, l'amico d'infanzia e della parrocchia della "ragazza con la fascetta". Il motivo? Il 57enne, in un'intervista rilasciata recentemente per il canale YouTube del giornalista-scrittore Igor Patruno, ha rivelato un dettaglio mai emerso prima: in uno dei loro ultimi incontri. Emanuela lo prese da parte e lo salutò dicendogli "addio". Possibile che la giovane sapesse già di doversi allontanare?

Dopo aver premesso di essere stato all'epoca "molto coinvolto, innamoratissimo" di Orlandi, Magnesio ha raccontato: "Vi comunico una cosa inedita che accadde circa una settimana prima della scomparsa. Erano le otto di sera, stava per arrivare l'ora di cena, quando dagli Orlandi scattava il coprifuoco, e noi ci trovavamo all'interno del Vaticano, sotto casa di Emanuela. C'erano la sorella e due amiche. Ci salutammo tutti, ma lei a me non diede il bacetto, in quanto me l'aveva tagliato, per così dire, già da qualche mese...". Secondo l'amico della cittadina vaticana, Emanuela era conoscenza del suo interesse per lei e per questo lo aveva allontanato.

Quella sera, però, prese una piega differente. "Ci salutiamo, - ha ricostruito Magnesio - io comincio a dirigermi verso casa, quando mi sento chiamare da lei, 'Pier, Pier!'... Mi giro ed Emanuela mi dice: 'Ti volevo salutare meglio', e mi dà due bacetti. Io rimasi come una statua di sale, al settimo cielo... E un attimo dopo Emanuela mi disse 'Addio!'". Perché far emergere solamente ora un dettaglio che potrebbe portare a una svolta? "Io in passato avevo memorizzato solo i bacetti, però due o tre anni fa, al tempo della pandemia, mi è tornato in mente che Emanuela mi aveva detto addio... Ne sono sicuro. È una novità che avrà un significato...", ha aggiunto Magnesio.