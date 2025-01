Oliviero Toscani, il tributo dei frati francescani: "Ha condiviso con noi la sua arte"

Sullo stesso argomento: È morto Olivieri Toscani, il fotografo che fece dello scandalo un marchio

Cordoglio della comunità dei frati del Sacro Convento di San Francesco di Assisi per la scomparsa di Oliviero Toscani. "Vogliamo ricordare" il fotografo scomparso lunedì 13 gennaio per una malattia incurabile "con tanta gratitudine - ha dichiarato fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento -. È un grande artista che ha condiviso con noi la sua creatività: possa Oliviero riposare nella Pace e i suoi cari siano consolati nell’intimo del cuore".

Cosa legava Toscani e i francescani? Il fotografo ha firmato due copertine della rivista "San Francesco patrono d’Italia" nel 2015 e nel 2016, partecipando anche due volte al Cortile di Francesco, l’evento culturale dei frati del Sacro Convento, nel 2017 e nel 2019. Nella prima occasione la sua mostra "Razza Umana" era stata allestita nella Piazza Inferiore di San Francesco e in Piazza Santa Chiara. Grazie alla sua esperienza è stato possibile realizzare nel 2021 la mostra celebrativa per i cento anni della rivista San Francesco Patrono d’Italia al museo Maxxi di Roma, coinvolgendo alcuni dei più grandi fotografi italiani che, come Toscani, hanno messo a disposizione le proprie opere.