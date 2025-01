Eruzione del Vesuvio, asteroidi e Inghilterra campione: tutte le "profezie" toppate nel 2024

01 gennaio 2025 a

Le previsioni azzeccate fanno rumore, ma le profezie annunciate e poi mancate solitamente cadono nel dimenticatoio. Ma il Cicap, Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, ha la memoria lunga e in un report elenca tutte le previsioni mancate di astrologi, sensitivi e veggenti. Tra queste l’eruzione del Vesuvio, la morte di Vladimir Putin, la fine del conflitto in Ucraina, l’abdicazione di re Carlo, la vittoria dell’Inghilterra agli Europei di calcio. Come ogni anno, il Cicap, le ha raccolte in un report sottolineando che «solo una piccola parte delle previsioni è verificabile: per la maggior parte sono estremamente generiche, in modo che a posteriori chiunque può, con un pò di sforzo, trovare qualche corrispondenza con qualcosa di accaduto».

Il 2024 era l’anno delle presidenziali Usa: due i candidati, impossibile non dare una indicazione netta ma gli astrologi a stelle e strisce a lungo hanno concordato sul fatto che l’esito sarebbe stato molto incerto. Una maggioranza di loro prevedeva una vittoria di misura di Harris ma alla fine ha vinto Trump, e in modo molto netto. Decisamente più preciso il sensitivo brasiliano Athos Salomè, autodefinitosi «il Nostradamus vivente», che aveva predetto per quest’anno il passaggio ravvicinato di un asteroide pericoloso per la Terra: in effetti Il 16 giugno è stato scoperto l’asteroide 2024 MK, poi transitato lo scorso 29 giugno a circa 290.000 km dal nostro pianeta. Ma la chance d’impatto era pari a 0. Almeno due le profezie attribuite per il 2024 a Baba Vanga, la «Nostradamus dei Balcani», non vedente scomparsa nel 1996, che avrebbe fatto premonizioni fino al 5079: il cancro imprigionato «con catene di ferro» e la morte di Putin. La ricerca di terapie antitumorali per fortuna continua a fare progressi ma il 2024 non sembra essere stato l’anno di svolta mentre lo zar, almeno al momento, sembra godere di buona salute.

Partendo da Nostradamus, l’inglese Mario Reading aveva previsto che «il re delle isole» sarebbe stato «deposto e rimpiazzato da uno senza il segno del re». Diverse testate ne hanno scritto, prima e dopo la notizia della malattia di re Carlo: la tesi era che il sovrano avrebbe abdicato. E che non sarebbe stato il primogenito William a succedergli. Dell’abdicazione di Carlo avevano parlato anche il già citato Salomè e la britannica Gemma Lonsdale, che nei suoi contatti con l’aldilà l’avrebbe appreso direttamente da Lady Diana. Rimanendo oltremanica la nazionale inglese era stata identificata da diversi veggenti come la trionfatrice degli Europei di calcio del 2024, vinti invece dalla Spagna. Tra gli altri, l’asparagomante Jemima Packington o «Mystic Veg», nota per le sue previsioni basate sul lancio di asparagi: aveva assicurato «It’s coming home», ovvero «(la coppa) sta tornando a casa».

Milan Radonji, conosciuto come Milan Tarot, oltre a ’vederè trionfante la Nazionale dei Tre Leoni, aveva previsto il fallimento di tutte le altre big: ma a parte la Spagna campione, pure Francia e Paesi Bassi sono arrivate in semifinale.In un rituale andino che si svolge sulla collina di San Cristobal in Perù, a fine anno alcuni sciamani soffiano foglie di coca e petali sulle fotografie di leader politici e personaggi celebri, un cerimoniale che permetterebbe di conoscere il loro futuro. Tra i vaticini - non proprio centratissimi - del 2024 un mandato difficile per il neo presidente argentino Javier Milei e la fine progressiva del conflitto a Gaza. Tra le sensitive, la canadese Nikki ha predetto tra l’altro le dimissioni di Papa Francesco, l’eruzione del Vesuvio, due attentati terroristici in Italia, una guerra, la fine del conflitto in Ucraina e l’assassinio di Putin mentre la piemontese Claudia Pinna si è inoltrata nei territori della scienza prevedendo la scoperta di una stella ricca di gas nei pressi di Marte e di insetti su Giove e Saturno, pianeti che per la loro composizione non sono idonei per la vita, almeno per quella che conosciamo noi.Immancabile la raccolta delle profezie di Nostradamus, molte delle quali riciclate e riproposte identiche ogni anno. Sempre sulla scorta delle fatidiche quartine alcuni giornali hanno prospettato drammatici eventi naturali: «La terra secca diventerà più arida / E ci saranno grandi inondazioni. Una grandissima carestia a causa di un’ondata pestifera». L’inizio della quartina VI.47, da sempre una delle più discusse («Cinque&quaranta gradi il cielo brucerà, il fuoco si avvicina alla grande città nuova») è stato riferito da alcuni esegeti proprio al 2024, con la «terra che trema in una nuova città situata a 40,5 di latitudine», identificata in Napoli. Nell’ultimo periodo l’aumento dell’attività sismica dei Campi Flegrei - fa notare il Cicap -ha destato preoccupazione, ma non si sono registrate vittime, nè l’eruzione vulcanica prospettata dagli interpreti. Una conquista di Taiwan da parte della Cina è stata infine intravista nei versi «Combattimenti e battaglie navali, un avversario rosso diventerà pallido di paura, mettendo in apprensione il grande Oceano» solo dopo. La previsione, al netto delle interpretazioni forzate, potrebbe valere per il futuro, ma di sicuro non si è avverata nell’anno che sta per finire.