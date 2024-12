Gran Sasso, nulla da fare per Cristian e Luca: trovati i corpi degli alpinisti dispersi

27 dicembre 2024 a

Sono stati trovati privi di vita i corpi di Luca Perazzini (42 anni) e Cristian Gualdi (48 anni), i due escursionisti dispersi da domenica sul Gran Sasso. Si è quindi conclusa tragicamente la vicenda dei due escursionisti dispersi da giorni sul massiccio d'Abruzzo, dopo essere scivolati sul Vallone dell’Inferno mentre stavano attraversando la 'Direttissima'. Le squadre di soccorso, impegnate senza sosta nelle operazioni di ricerca sin dal 22 dicembre, hanno rinvenuto questa mattina i loro corpi senza vita in una zona particolarmente impervia: i due romagnoli sono stati infatti individuati dopo il primo sorvolo dell’elicottero del Soccorso Alpino (erano tre in tutto in volo). Ad individuarli è stato il Sonar Recco, capace di captare l’eventuale presenza di materiale metallico sotto il manto nevoso: sarebbe stato proprio il sonar a segnalare del metallo vicino a cui c’era il corpo di uno dei due dispersi. Stamattina, dopo giorni di condizioni meteorologiche avverse, erano riprese le operazioni di ricerca dei due alpinisti. Il miglioramento del tempo non ha portato però buone notizie durante le operazioni dei circa trenta operatori, che hanno concentrato gli sforzi in un raggio di 150 metri dal punto in cui è stato lanciato l’ultimo SOS.