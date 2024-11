Eredità Agnelli, resa dei conti in tribunale tra John Elkann e la madre Margherita

29 novembre 2024 a

a

a

Primo confronto davanti ai giudici svizzeri per la famiglia Agnelli nell'ambito del contenzioso sull'eredità dell'Avvocato. Milano Finanza mostra le immagini di John Elkann e dei fratelli Lapo e Ginevra che arrivano al Tribunale di Ginevra così come la madre Margherita Agnelli de Pahlen, contrapposti nella causa sulla validità della successione e dell’accordo transattivo stipulati nel 2004 con la nonna, Marella Caracciolo. "In base a quegli accordi di diritto svizzero Margherita rinunciò all’eredità del padre e a quella futura della madre in cambio di 1,3 miliardi di euro tra cash, immobili e opere d’arte. Accordi poi contestati più volte e su più fronti, in Italia e in Svizzera", spiega il quotidiano finanziario.

Giordano mai visto così: "Spudorati!", come randella gli Elkann e Tavares

Quello davanti ai giudici di Ginevra è il primo confronto fra Margherita Agnelli e i tre figli, John, Lapo e Ginevra Elkann. La convocazione rappresenta una svolta nella lite successoria sulla validità del patto e dell’accordo transattivo del 2004 sul patrimonio dell’Avvocato stipulato a suo tempo dalla vedova Marella con sua figlia Margherita e da questa in seguito contestato. Si tratta di una udienza importante da cui può dipendere il destino di tutte le altre cause aperte negli anni dalla figlia dell'Avvocato che ritiene sia stata nascosta parte consistente del patrimonio. E che potrà avere ripercussioni anche sui procedimenti in essere in Italia.