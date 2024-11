Meteo, quando si scatenerà il "nucleo più attivo". Sottocorona: la data

27 novembre 2024 a

È prevista "una discreta quantità di nuvole ma di scarsa intensità": con queste parole e indicando la carta in studio, Paolo Sottocorona ha diffuso le ultime previsioni a Omnibus. Nuvole, queste, che saranno più estese al Nord, che saranno "molto basse" al Centro e al Sud e che scateneranno effetti sulla zona centro-orientale del Settentrione e su tutta la parte centrale della penisola. Questo il quadro tracciato dall'esperto per la giornata di oggi.

Sottocorona: tempo incerto ma "piogge vere e proprie" solo in una zona

Domani, invece, con il "nucleo più attivo" che si sarà spostato sulla penisola balcanica, il tempo sarà "grigio e piovigginoso". Qualcosa di "più attivo" è previsto per venerdì. "Non al Nord, che ha molte schiarite, ma in parte sul versante adriatico e in parte sul Tirreno". Che vuol dire? Che cosa devono aspettarsi gli abitanti delle aree indicate? "Qualche pioggia", ha specificato il meteorologo. Per quanto riguarda le temperature minime, esse tenderanno un pochino a salire.