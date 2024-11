Il Tempo compie 80 anni, a Palazzo Wedekind il convegno "L'importanza delle infrastrutture"

Protagonisti il ministro Adolfo Urso, intervistato dal direttore Tommaso Cerno, e gli ad delle grandi aziende

Il Tempo compie 80 anni e continuano gli eventi per celebrare un traguardo così importante. Martedì 19 novembre a Palazzo Wedekind, storica sede del giornale a Piazza Colonna a Roma, si svolgerà a partire dalle 17.30 l'incontro «L’importanza delle infrastrutture» con tanti ospiti a partire dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che sarà intervistato dal direttore Tommaso Cerno. Al centro del confronto tra i due - «Le pietre d’angolo del futuro» - ci saranno le sfide del Paese e in particolare come l’Italia sta immaginando lo sviluppo di rete ferroviaria, telecomunicazioni, autostrade tradizionali e telematiche, energia e intelligenza artificiale. Questioni cruciali nel determinare fin da adesso i prossimi decenni. Ciascuna scelta in questi settori comporta opportunità e costi. L’obiettivo è non farsi trovare impreparati, gettando solide basi intellettuali e tecnologiche.

Poco prima, invece, sarà la volta del panel «Homo faber. Storia di infrastrutture e innovazioni», al quale parteciperanno l’amministratore delegato di Rfi Gianpiero Strisciuglio, Francesco Buresti (ad di Acea Acqua), Pasqualino Monti (ad di Enav), Vincenzo Ranieri (Head of Enel Grids Italy), Giuseppe Ricci (Chief operating officer trasformazione industriale Eni) e il vicedirettore de Il Tempo Alessio Gallicola.