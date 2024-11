Migranti, Londra ci copia: "Accordi Meloni-Style contro i flussi illegali"

17 novembre 2024 a

Il quotidiano The Times nella sua edizione domenicale lo spara come titolo principale in prima pagina: "I labour lavorano ad accordi Meloni-style sui migranti". Il Regno Unito dunque copia il modello italiano degli accordi bilaterali stipulati con i Paesi di provenienza per contrastare alla fonte l'immigrazione irregolare. Se Roma ha tessuto intese con Libia e Tunisia, il governo di sinistra di Keir Starmer sta facendo una cosa simile con il Kurdistan iracheno, la Turchia e il Vietnam, tra i Paesi da cui partono la maggior parte dei migranti illegali che giungono in Gran Bretagna.

D'altronde lo stesso Starmer era venuto a Roma proprio per "prendere lezioni" dal presidente del Consiglio italiano sulle misure che hanno permesso di ridurre drasticamente gli arrivi sulle coste italiane. Come riporta il Times, il ministro dell'Interno britannico, Yvette Cooper, ha già avviato trattative con diversi governi.

In particolare, si legge sul prestigioso quotidiano londinese, Starmer punta molto sull'accordo con il governo del Kurdistan, i flussi che partono da quella regione, infatti, vanno spesso ad alimentare le bande criminali che operano nel regno. Secondo quanto riportato, Londra sta studiando accordi personalizzati con i diversi Paesi, alcuni dei quali potrebbero prevedere un impegno delle agenzie di sicurezza del Regno Unito per formare le agenzie locali per contrastare i trafficanti di uomini.