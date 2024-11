Piazza Fontana, scomparsa Licia Rognini vedova dell'anarchico Pinelli

11 novembre 2024 a

È morta a 96 anni Licia Rognini Pinelli, la vedova del ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli morto a 41 anni nel dicembre del 1969 precipitando da una finestra della questura di Milano, dove era stato trattenuto per l’esplosione della bomba nella sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura in piazza Fontana. «Una vita spesa con dignità coerenza e coraggio in difesa del nome di Pino… Cara Licia, quanto di abbiamo voluto bene» la ricorda il circolo Anpi Barona di Milano in un post su Facebook, rivolgendo un abbraccio alle figlie, Silvia e Claudia Pinelli, e a tutti i suoi cari. Quindi una citazione della donna, nata il 5 gennaio del 1928 a Senigallia: «Io sono cresciuta in una casa di cento famiglie, in viale Monza, dove c’era di tutto e potevamo essere tutto, ho fatto una scelta. Sarà anche banale, ma è una scelta di vita che riguarda il modo di essere, il matrimonio, il lavoro, la verità, la politica anche».

Giuseppe Pinelli fu tra le persone fermate la sera del 12 dicembre del 1969 dopo la strage di piazza Fontana. Fu trattenuto in questura e sottoposto a un lungo interrogatorio. Il terzo giorno in Questura Pinelli morì in circostanze mai del tutto chiarite, dopo essere precipitato dalla finestra al quarto piano. I compagni anarchici di Pinelli e diversi giornali di sinistra accusarono il commissario Luigi Calabresi, che poi venne poi ucciso in strada a Milano due anni dopo.