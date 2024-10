Open Arms, il video che smaschera Camps: "Non sono felice per il porto ma perché è caduto Salvini"

18 ottobre 2024 a

a

a

"Sono così contento non perché scendiamo a terra ma perché è caduto Salvini, il ministro dell'Interno Italiano." Parole e musica di Oscar Camps, il fondatore della ong spagnola Open Arms. Lo afferma in un video pubblicato online il 19 agosto del 2019 da La Vanguardia, quotidiano di Barcellona. Il filmato, visibile a questo link , è stato citato dall’avvocato Giulia Bongiorno, legale di Matteo Salvini, nella sua arringa al processo Open Arms in cui l’allora ministro all’Interno è accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per aver ritardato lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave della ong.

Open Arms "non era in avaria", Bongiorno smonta i teoremi della Ong

"Dal 15 al 20 agosto Open Arms aveva avuto tantissime soluzioni e non soltanto quelle di cui si è parlato. C’è qualcosa di più, un varco, una possibilità creata dalla Guardia costiera, che definirei ’diritti umani'. Bastava dichiarare di non adattarsi alla convivenza a bordo - accusare, insonnia o stress, insomma - e si veniva sbarcati. Ciò che avviene dopo il 18 agosto: Open Arms riceve ordine da autorità spagnole di dirigersi in Spagna ma rifiuta", ha detto in apertura Bongiorno. La nave della ong spagnola, aggiunge la legale, rifiuta un primo porto spagnolo "perché troppo distante", le viene proposta "la scorta motovedetta ma rifiuta e dice no a un porto più vicino, Palma di Maiorca". Per l'avvocato del vicepremier "dobbiamo uscire dalla logica che è tutto un diritto: una cosa è un diritto altra cosa è la pretesa. Il diritto allo sbarco è una cosa. Decidere dove, come, perché e quando sbarcare è tutt’altro".

Video su questo argomento Open Arms, Camps "Mia frase su Salvini? Felice perchè vicenda chiusa"

Ma perché, si chiede Bongiorno, "se c’erano tutte queste opzioni, se c’era questo varco aperto dalla Guarda costiera che consentivo lo sbarco se i migranti dichiarano ’non mi adattò, se c’erano queste disponibilità, Open non li ha fatti sbarcare? La risposta è un video in cui alla fine di questa vicenda, il 20 agosto, si vede una esplosione di entusiasmo a bordo e chi commenta dice che non erano felici perché sbarcano, ma perché ’è caduto il ministro dell’Interno italiano'. Il 20 agosto non è felice perché sbarca, ma perché ’Salvini è caduto' e chi dice questo è Oscar Camps", il fondatore della ong spagnola. Il quale, oggi a Palermo, si è giustificato dicendo che "è stata una reazione immediata al fatto che i naufraghi erano stati trattenuti sulla nave di Open Arms per volontà del ministro Salvini. Era una manifestazione di soddisfazione perché la vicenda si era conclusa con l’approdo dei migranti". Ma il video parla chiaro.