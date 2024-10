Pomeriggio 5, minuti di panico: il "santone del Salento" si avventa contro le giornaliste

10 ottobre 2024 a

Urla e spinte, un atteggiamento aggressivo e pericoloso. A Pomeriggio 5 vanno in onda le immagini del cosiddetto "santone del Salento", il 40enne Kadir Bouasrya, accusato di essere a capo di una presunta setta a Miggiano, in Puglia, dopo essere stato denunciato dai genitori di alcuni suoi adepti per violenza privata. Da giorni cronisti di stampa e tv sono nella zona per capire come stanno le cose, e oggi l'uomo ha perso le staffe aggredendo due inviate di Rai e Mediaset, le giornaliste Francesca Pizzolante (Pomeriggio 5) e Barbara Di Palma (La vita in diretta).

Le due croniste stavano cercando di convincere l'uomo a permettere ai medici di visitare due seguaci che vivono con lui, che sarebbero affetti da anemia per seguire le regole della "purificazione dell'anima" come prolungati digiuni. "Ci sentite o siete duri di orecchie? Voi state giocando con il fuoco", grida l'uomo uscito di casa, che tenta anche di strappare con una manata il microfono alle mani di Di Palma. ""Pagliacci, menzogneri, manipolatori di vite e di menti. Guai a chi continuerà a perseguitarmi, lo ucciderò qui davanti a tutti", dice l'uomo visibilmente alterato davanti alle telecamere.