Meteo, la "burrasca di fine estate" arriva prima: la data da segnare in rosso

02 settembre 2024 a

a

a

La cosiddetta burrasca di fine state arriverà prima del previsto. Questo emerge dagli ultimi aggiornamenti meteo e dalle previsioni del tempo per i prossimi giorni. Ebbene, le prime avvisaglie già si stanno vedendo in varie zone d'Italia: quando finirà il caldo intenso? In agguato c'è "un ciclone carico di pioggia e temporali destinato a colpire gran parte delle nostre regioni" e a fare terminare "il grande caldo estivo che ci sta accompagnando da inizio luglio", spiegano gli esperti de IlMeteo.it . La data da segnare è quella di giovedì 5 settembre e ce n'è per stare in allerta: le correnti in discesa dal nord rischiano di creare un "pericoloso vortice" che, alimentato dall'aria calda che staziona sul Mediterraneo, potrà portare "eventi meteo estremi".

"Rovesci e temporali". Giuliacci annuncia la pioggia: dove farà meno caldo

Il sito cita i dati del Centro Europeo e il rischio di "alluvioni lampo" soprattutto "per le regioni del Nord Ovest e per parte di quelle tirreniche", dove sono previste grandi quantità d'acqua. Ma è questa la "rottura dell'estate"? Diciamo che è un antipasto. Il grosso arriverà tra sabato 7 e domenica 8 settembre e nel corso della settimana seguente, quando vari fronti perturbati si succederanno facendo crollare le temperature e dando il via all'autunno.