Ius soli, la verità di Piantedosi: "Altro che discriminazione, diamo più cittadinanze di tutti"

Dario Martini 22 agosto 2024 a

a

a

«La discussione va fatta, ma scevra da condizionamenti ideologici e alla luce di dati concreti e realistici che indicano qual è la realtà». L’intervento di Matteo Piantedosi al Meeting di Rimini è tutt’altro che banale. Il ministro dell’Interno partecipa al panel "Dal bisogno all’integrazione" e affronta di petto la domanda attorno alla quale la politica italiana, da destra a sinistra, si sta accapigliando in questi giorni: ius scholae sì o ius scholae no? Il titolare del Viminale cerca di riportare tutti con i piedi per terra, partendo appunto dai dati reali: «L’Italia riconosce nuove cittadinanze a stranieri in misura maggiore di altri Paesi europei, ad esempio quasi il doppio di quanto fa la Francia». Occorre, quindi, leggere questi numeri per comprendere di cosa stiamo parlando. Nel 2023 gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana sono stati quasi 200.000 (199.995).

Ius scholae, Verderami fulmina la dem De Micheli: "Giochino politico"

Mentre la Spagna ne ha rilasciate 240.208; la Germania 200.100 e, infine, la Francia 97.288. Per quanto concerne il 2022, in base ai dati Eurostat, emerge che gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana sono in totale 213.716, il 76% in più rispetto al 2021, quando erano diventate italiane 121.457 persone. In totale, nel 2022, nella Ue sono 989.940 le persone che hanno acquisito la cittadinanza del Paese in cui vivono, con un aumento di circa il 20% (+163.100) rispetto al 2021. La maggior parte delle nuove cittadinanze (in numero assoluto) è stata concessa dall’Italia (22% Albanesi Hanno ottenuto la cittadinanza italiana nel 2022 Sono la prima nazionalità per origine del totale dell’Ue), seguita dalla Spagna (181.581, pari al 18% del totale europeo), dalla Germania (166.640, il 17%), dalla Francia (114.500, il 12%) e Svezia (92.200, il 9%). Nel 2022 sono diventati cittadini italiani soprattutto persone originarie da Albania (38mila), Marocco (31mila) e Romania (16mila). Questi tre Paesi rappresentano il 40% delle acquisizioni totali. Al quarto posto il Brasile (11mila), seguito da India, Bangladesh e Pakistan, che complessivamente hanno registrato 20mila nuove acquisizioni. L’età media delle persone che hanno acquisito la cittadinanza nei Paesi Ue è di 31 anni. Tra coloro che l’hanno acquisita nel 2022, il 26% sono ragazzi di età tra 0 e 14 anni. Se si considera anche la fascia di età 15-19 anni, si arriva a comprendere il 37% di tutte le acquisizioni.

Alla luce di questo quadro, Piantedosi ricorda che occorre capire quale sia il vero fabbisogno di cittadinanza e integrazione, e cosa fare affinché si completi il percorso. Inoltre, tutto questo non è da considerare come aspetto portante dell’attività dell’attuale esecutivo, visto che la legge sull’integrazione risale a diversi anni prima. «Pochi dicono che nel nostro ordinamento, l’articolo 4 della legge che disciplina adesso la cittadinanza, c’è addirittura uno spunto di ius soli, perché viene concessa la cittadinanza allo straniero che nato in Italia, vi abbia trascorso tutta la sua vita fino al compimento del diciottesimo anno di età», aggiunge il titolare del Viminale.

Salvini rientra al lavoro: "La verità su Vannacci e ora taglio delle tasse"

Tornando alla situazione europea, spesso nessuno ricorda un altro fatto importante. Nessun paese membro dell’Unione Europea prevede lo ius soli puro, che lega cioè la cittadinanza al luogo di nascita, approccio invece seguito dalla maggior parte degli stati del continente americano (Usa, Canada, Brasile e Messico). Stesso discorso vale per lo ius scholae.

In Francia, invece, vige il cosiddetto ius soli temperato: al raggiungimento della maggiore età, la cittadinanza viene riconosciuta a chi è nato sul territorio francese da genitori con regolare permesso di soggiorno o se il minore risiede sul suolo francese da almeno 5 anni al momento del compimento della maggiore età. Lo ius soli temperato è la regola anche in Germania: serve cioè che i genitori abbiano regolare permesso di soggiorno e risiedano almeno da 5 anni nel Paese.